 Reali ja ManU legend Beckham: Ronaldo pole Messi klassist 

Kuigi Beckhami teekond klubijalgpallis on olnud sarnasem Ronaldo omale - mõlemad on esindanud Manchester Unitedit ja Madridi Reali - siis inglane hindab Messit kõrgemalt.

„Messi on omaette klassist ja pole lihtsalt võimalik, et keegi on temale ligilähedaseltki sarnane,“ sõnas Beckham Argentina väljaandele Telam.