Kriisa ei välista Žalgirisse naasmist: suhtlus jäi normaalseks 

Noorele Kerr Kriisale on Arizonasse liikumine märgiline saavutus, sest sealt on läinud lendu ka legendaarne Steve Kerr, kelle järgi on noormees enda nime saanud. Kriisa sõnas intervjuus, et kuigi ta pole varem enda nime päritolu selgitanud, siis on ta endise korvpalluri tegemiste ja trumpidega ennast kurssi viinud.