Levandi kardab, et koroonakeelud maksavad Eestile olümpiakohad 

Levandi sõnul on jäähallid väljendanud soovi sportlasi vastu võtta, aga praeguse seisuga seda lihtsalt ei lubata.



„Muretsen kõige rohkem just tippspordi pärast. Sportlane 15 aastat harjutab, et jõuda sellele tasemele,“ ütles ta Ringvaatele. „Mis on veel eriline spetsiifika iluuisutamises, eriti naistel – nad peavad olema hästi pisikesed, hästi kleenukesed, ilusti treenitud. Kui ta ei saa seda koormust, ei treeni oma keha, siis see vorm kaob ära.“