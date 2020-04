Radikaalne Kanada võib Donald Trumpi plaanile saatuslikuks saada 

Trump on aktiivselt suhelnud klubijuhtidega võimaluse üle NBA, NHL ja teised liigad kiiresti käima lükata, ent ta pole arvestanud, et suur osa klubisid asub Kanadas, mis ei kavatse koroonapiirangute leevendamise osas kiirustada. USA viie profiliiga 11 klubi asub nimelt Kanadas, nende seas valitseb NBA meister Toronto Raptors, kirjutab New York Times.

Kanadas on kõige hullem seis COVID-19 viirusega Quebecis ja Ontarios, kus on üle 31000 nakatunu, mis moodustab 80% kõikidest Kanada juhtumitest. Nendes piirkondades on rangelt igasugused kultuuri- ja spordiüritused keelatud.