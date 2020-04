Klopp tunnistas, et kartis Liverpoolist kiiresti kinga saada 

Klopp asus Liverpooli etteotsa 2015. aasta oktoobris, kui asendas Brendan Rodgersit. "Oli selge, et me ei suuda olukorda parandada üleöö. Kõik soovisid seda, aga see polnud võimalik, seega pidin küsima aega," meenutas Klopp kolmapäeval Sky Sportsi saates "Football Show".

"Mind poldud enne Liverpooli tulekut kordagi vallandatud, seega mul puudus vastav kogemus, kuid teadsin, et siinne tase on teine ja kui ma ei suuda piisavalt kiiresti tulemusi tuua, saan hundipassi."

Klopp jätkas: "Me saime selle aja ja tore on see, et pärast kuut kuni kaheksat mängu olid omanikud väga positiivsed. Nad mõistsid, et oleme õigel teel. Sealt alates ei kahelnud nad sekundikski."