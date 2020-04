Endine tiimikaaslane avaldas, mis talle Kubica juures ei meeldinud 

Sakslane Heidfeld ja poolakas Kubica kihutasid aastatel 2006–09 koos BMW Sauberi meeskonnas.

"Mis mulle tema juures ei meeldinud ja mis võib-olla polnud ka tema enda jaoks eriti kasulik, oli see, et ta arvas suurema osa ajast, et tiim eelistab mind. See oli BMW kaudu Saksa tiim ja mina olen sakslane," meenutas Heidfeld.

"Mulle ei meeldinud see, sest ta ütles seda tihti ka ajakirjanikele. Minu arvates polnud see tõsi, et meeskond eelistas koguaeg mind."

Positiivse poole pealt ülistas Heidfeld Kubica tagasitulekut kuninglikku sarja pärast rasket avariid. "Ta on kangelane, et sellise õnnetuse järel tagasi tuli. See on imeline nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mis siis, et tema esitused polnud kõige paremad."

Heidfeld sõitis F1-sarjas aastatel 2000–11, osales 183 etapil ja jõudis 13 korda poodiumile.

Eelmisel hooajal Williamsiga võistlejate rivi lõpus virelenud Kubica on sel hooajal Alfa Romeo testisõitja.