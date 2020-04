Moskva olümpiamängude kuldmedalist suri infarkti tagajärjel 

Gauder läheb lisaks uhketele tiitlitele (ta on ka Euroopa ja maailmameister) spordiajalukku sellega, et talle siirdati 1997. aastal doonorsüda, millega ta läbis New Yorgi maratoni. Aastal 2003 sai temast esimene inimene, kes on pärast südamesiirdamist vallutanud Jaapani kõrgeima mäe Fuji (3776 m).