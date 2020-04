HÄÄBUMINE | Musta Mandri suurlootusest MMide suurimaks häbiplekiks. Sairi koondise lugu 

On spekuleeritud, et Sairi mängijad müüsid kohtumise Jugoslaaviale lihtsalt maha. Oli see nii või mitte, kuid hiljem on mängijad tunnistanud: nende käegalöömise põhjused peitusid selles, et valitsus ei maksnud neile välja MMile pääsemise eest ette nähtud preemiat.

Alagrupiturniiri viimane mäng Brasiiliaga lõppes küll viisaka skooriga ehk tabelisse läks brassidele „vaid” 3:0 võit, kuid seal kirjutas end ajalukku too Mwepu Ilunga oma sissejuhatuses mainitud vägiteoga.

„Tegin seda meelega,” rääkis Ilunga kümne aasta taguses intervjuus. „Teadsin reegleid ja arvestasin, et mind eemaldatakse. Mul ei olnud põhjust, et edasi mängida ja riskida mõne vigastusega, samal ajal kui need, kes meie mängimisest rahalist kasu said, istusid tribüünil ja hõõrusid käsi. Kohtunik oli aga leebe ja andis mulle ainult kollase kaardi.”

Sair lahkus häbistatult MMilt ning sellega olid nende jalgpalli kuldajad ka läbi saanud. Maailmameistrivõistlustele pole nad hiljem ei Sairi ega Kongo DV nime all enam pääsenud, Aafrika meistrivõistlustel on kahel korral (1998 ja 2015) jõutud pronksile, aga ei enamat. Üheks väiksemaks sähvatuseks on olnud ka nende klubi TP Mazembe jõudmine 2010. aasta klubide MMi finaali, kui veerandfinaalis saadi jagu Mehhiko Pachucast ja poolfinaalis Brasiilia Internacionalist. Finaalis pidi Mazembe tunnistama siiski Milano Interi 3:0 paremust.

Nii peegeldab Kongo DV jalgpalli lugu tegelikult kogu selle hiiglasliku riigi lugu: potentsiaali oleks justkui meeletult, aga selle realiseerimiseni pole seni jõutud. Tegelikult võiks Kongo DV koondis muidugi praegugi olla maailma parimate seas, kui kõik selle riigi juurtega parimad pojad just nimelt Leoparde esindaksid. Romelu Lukaku, Christian Benteke, Vincent Kompany, Aaron Wan-Bissaka, Youri Tielemans, Michy Batshuayi, Dedryck Boyata, Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Tanguy Ndombele ja Blaise Matuidi on vaid mõned nimed, kes võiks tegelikult selle Aafrika riigi särki kanda, ent esindavad hoopis mõnd Euroopa koondist.