Korvpall Maik-Kalev Kotsar liitus Porzingise NBAsse aidanud korvpalliagentuuriga

Maik-Kalev Kotsar aitas South Carolina ülikooli oma viimasel hooajal NCAA kagukonverentsi turniirile, kuid koroonapandeemia tõttu jäi see pidamata. Foto: Christopher Hanewinckel

Kevadel oma karjäärile NCAA üliõpilasliigas joone alla tõmmanud Eesti korvpalli suurlootus Maik-Kalev Kotsar on löönud käed You First Sportsi agentuuriga, kellega on koostööd teinud mitmed maailma tippmängijad.