Eesti laskesuusakuninganna Regina Oja jätab erootilised fotosessioonid teistele 

"Meil on väike linn ja see on alati tühi," kirjeldas ta praegust elu Võrus. "Sportlasena ma ei liigu niikuinii kohtades, kus on palju inimesi ja kus sa võid endale midagi külge korjata. Paar korda nädalas käin poes ja hangin nii palju kraami, kui siin võimalik on. Nii et minu jaoks on see suhteliselt tavapärane elukorraldus."