Hispaania jalgpallimängud peetakse aasta lõpuni pealtvaatajateta 

Võimalik, et teatud hulk huvilisi pääseb mänge vaatama 2021. aasta jaanuaris, kuid väljamüüdud staadionid saavad kõne alla tulla alles siis, kui välja on töötatud koroonaviiruse vastane vaktsiin. Teatavasti on Hispaania üks kõige enam viiruse tõttu kannatanud riike Euroopas, kus tõbi on diagnoositud enam kui 210 000 inimesel ning 22 000 inimest on ka surnud.

Millal Hispaania jalgpalliliigas hooajaga jätkatakse, pole muidugi kaugeltki veel selge. On räägitud, et see võib toimuda juunis või juulis, kuid lõplik otsus tuleb selle kohta siis, kui epideemia näitab selgeid vaibumise märke.

Kindel on aga see, et kõik klubid peavad arvestama, et nende tulud langevad praeguse kriisi tõttu märgatavalt. Näiteks suurklubi FC Barcelona puhul on räägitud, et nende järgmise hooaja eelarve on tänavusega võrreldes 200 miljoni euro võrra väiksem.