Schumacheri abiline meenutab: „Ütlesin, et see pole hea mõte. Ta oleks pidanud mind kuulama.“ 

Võimalik, et ta polegi saanud kaasa elada Mercedese pöörasele eduloole. Mitmed Saksamaa tiimi võtmeisikud on kinnitanud, et just Schumacheri näpunäited tõid kaasa vajaliku arengu. 2014-2019 võideti järjepanu kuus võistkondlikku MM-tiitlit. Lewis Hamilton on samal perioodil Mercedese roolis kroonitud viis korda maailmameistriks, Rosberg korra.