Kuidas palgata Ott Tänakut? „Kui sa pole Brad Pitt, siis on väga keeruline Angelina Jolie'd välja kutsuda.“ 

Ajakirjanik David Evans uuris, kui keeruline oli jõuda eelmisel aastal Tänakuga kokkuleppele? „Kui sa pole Brad Pitt, siis on väga keeruline Angelina Jolie'd välja kutsuda,“ vastas Adamo. „Ma ei ütleks, et seda oli keeruline teha, kuid pidime teatud majanduslikud asjad paika saama.“

Ta jätkas: „Hea on see, et leidsin kuti, kes tahab sama palju võita kui mina. Sama tahtmine on ka inimestel nagu Thierry Neuville. Oleme aru saanud, et räägime samas keeles, lõpuks teeme ka samu nalju. Tegelikult on Ott üsna minu moodi. Tõsi, avalikkuse ees ei tee ta palju nalja ega ole eriti sotsiaalne.“ Adamo sõnul ollakse tööd tehes väga tõsised ja keskendunud, kuid vabamaid hetki osatakse Hyundais nautida.

„Austan väga fakti, et Thierry ja Ott töötavad koos väga hästi. Ott tõi meile palju kogemusi, sest on sõitnud teiste WRC autodega.“ Adamo rõhutab, et paljude tipppsõitjatega tiimis peab olema tugev ja selge sõnaga juht. Kõik peavad teadma, milline olukord valitseb. Adamo sõnul on kõige tähtsam ausus: midagi ei tohi kellegi eest varjata.

„Kui ütled kõigile, kuidas asjad tegelikult on, siis see annabki vabaduse. Tuleb öelda, mis on meie prioriteet, kes juhib, kes ei juhi, kes võtab vastu otsuseid, kes peavad otsuseid austama. Siis on kõik selge ja kõik jooksebki igati tervislikult paika. Muidugi mõistan ka seda, et sõitja ei saa olla tipus, kui ta pole isekas.“