Uimaste silmadega 3D-pall, stiilne tammeleht ja agressiivne tibu – millisel Eesti palliklubil on ilusaim logo? 

Õhtuleht selgitas asjatundjate abiga välja Eesti ilusaima logo. Foto: Ekraanitõmmis

Legendaarse Kalju logo puhul leiti, et see on tasakaalus, aga samas mittemidagiütlev. "Logo on küll selge, kuid on näha, et on tehtud kogenematu disaineri poolt. Saaks paremini ja vajaks lihvimist, aga pole ka väga hullu," kirjeldas spetsialist, kellele sekundeeris teinegi. "Vapi pind pole osavalt ära kasutatud. Jätab mulje justkui oli vaja kiirelt tekst kuhugi ära paigutada."

Levadia logo puhul jäi kõigile hambu hall gradient. Mida iganes see ka ei tähenda!

"See hõbe gradient seal all ja samas lipu ümber välisjoon. Kindel ei," kinnitas üks žüriiliimetest, kellega ühinesid teisedki. "Hall gradient muudab logo sopaseks. Võiks lihtsustatum versioon olla."

"Võiks julgelt selle jalgpalli ära koristada, nii otsene pole mõtet sellise logoga olla. Lihtsustada võiks ka lipu osa ja koristaks ära gradiendid. Väikese lihvimisega saaks väga kena logo," kinnitas kolmas hindaja. "Üldiselt siiski hea."

Rapla puhul kahtlustas mitu žüriiliiget, et on mindud lihtsama vastupanu teed ja logo tehtud olemasolevale põhjale. "See näeb väga nagu stock'ist (andmebaasist) välja korjatud. Usun, et kui Google'st otsida, leiab kusagilt kohe sama lahenduse," leidis üks hindajatest, kellega nõustuti. "Lihtne ja selge logo. Sponsorid on logosse viisakalt adapteeritud. Samas idee poolelt jääb veidi nõrgaks. Usun, et samasuguseid logosid leiab Google'st kümnetes kui mitte sadades. Kuid kohalikku maastikku arvestades paistab siiski silma. Tehniliselt täitsa okei töö." Rapla puhul samas toodi välja seda, et logo jääb silma, on lihtne ja kasutatav igal pinnal.

Pärnu Sadama puhul toodi välja logo puhtust ja minimalismi. "Üldiselt on hea. Kompositsioon ja logotüübi loetavus ning kirja ja logotüübi suhe on paigas," selgitas üks hindajatest. Pärnu sai mõnel inimeselt ka kõvasti kiita. "Logo on stiililt selge ja puhas. Suund on õige," tõdes spetsialist.