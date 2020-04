Võitlussport Räiget inimröövi planeerinud kupeldaja sattus ülitugeva naise küüsi Ohtuleht.ee , täna, 14:22 Jaga: M

Molly McCann teeb UFC võitlussarjas vägevat karjääri. Foto: Imago Sport / Scanpix

Peagi 30. sünnipäeva pidav Liverpoolist pärit vabavõitleja Molly McCann on MMA puuris pidanud karjääri jooksul 12 matši, millest kümme lõppesid võiduga. UFC sarjas on tal käsil kolme kohtumise pikkune kaotuseta seeria. Ometi rääkis naine äsja A-Side'ile, et karjääri tähtsama võidu teenis ta hoopis keset ööd ühes kiirtoidurestoranis.