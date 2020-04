MÄSS: Ferrari ähvardab vormel 1 sarjast lahkuda 

Ferrari juhi Mattia Binotto sõnul võetakse sarjast lahkumise teema päevakorda, kui vormel 1 tiimidele seatakse liiga madal kulude ülempiir. Tegu pole esimese korraga, kui Itaalia autotootja on sarnaste ähvardustega avalikuks tulnud.

"145 miljonit dollarit on võrreldes eelmise aasta kokkuleppega niigi uus ja nõudlik palve," selgitas Binotto Briti ajalehele the Guardian. Šveitslase sõnul pole Ferrari nõus 145 miljoni dollari piirist madalamale minema.

"Vormel 1 peab olema tehnoloogliselt autospordi tipp. See peab olema atraktiivne autotootjatele ja sponsoritele, kes see soovivad esindatust kõige mainekamas sarjas," kirjeldas Binotto. "Kui piirame kulusid, siis on tõsine oht, et me vähendame taset ja liigume madalamate vormelisarjade suunas."

Binotto leidis, et kärbete järel kaotaksid väga palju inimesed töö. "Ei tohi unustada, et ettevõtetel on ka sotsiaalne roll. Nad pole seal ainult kasumi teenimiseks," selgitas ta.

Ferrari on ainus meeskond, kes on alates 1950. aastast võistelnud kõigil vormel 1 hooaegadel. Kuigi meeskond on varemgi ähvardanud sarjast loobuda, siis sellel korral näib nende jutt märgatavalt konkreetsem. Binotto vihjas, et kui vormel 1 muutub säästusarjaks, siis kaalutakse tõsiselt teistes võistlussarjades osalemist.

Itaalia meeskond pakkus välja idee, et pigem võiks reeglid üle vaadata. Kehtivate juhendite põhjal peavad vormel 1 meeskonnad oma autod ise tootma. Ferrari sõnul võiks kaaluda võimalust, et suuremad tallid saaksid pisematele tiimidele masinaid müüa. See aitaks nende sõnul leevendada kõigi meeskondade rahalist seisu.