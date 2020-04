Head uudised Liverpoolile! UEFA soovib, et liigad mängiksid hooajad lõpuni ega taha midagi kuulda tulemuste nullimisest 

BBC sõnul ärgitas Euroopa jalgpalli juhtorgan liigasid hooaegu jätkama. Videokoosolekul toonitati, et Euroopasse kvalifitseerutakse ainult sportlike tulemuste põhjal ja kellelegi erilubasid ei anta.

Hispaania jalgpalliliit tegi ettepaneku jaotada kohad klubide koefitsientide alusel, mis põhineksid meeskondade viimase viie aasta sooritustel Euroopa klubivõistlustel. Sellisel juhul pääseks Meistrite Liigasse hetkel Hispaania liigas 10. kohta hoidev Madridi Atletico ja Inglismaal sammuks kuninglikku sarja Manchester United, kes lükkaks välja koduliigas kolmandat kohta hoidva Leicester City. UEFA sellist lähenemist heaks ei kiida.

"UEFA soovib, et rahvuslikud alaliidud ja liigad kaaluksid kõiki võimalusi kodumaiste sarjade lõpuni mängimiseks," seisis ametlikus avalduses. "Ideaalse stsenaariumi korral, kui pandeemia seda võimaldab, võiksid liigad hooajad lõpuni mängida. Kui see pole kalendri tõttu võimalik, siis oleks parim, kui sarjad jätkaksid mõnel muul muul kujul, mis võimaldaks sportlike soorituste põhjal kvalifitseerumist."

Kuigi UEFA ei täpustanud, mida "muul kujul" mängimine tähendab, siis suure tõenäosusega soovitakse, et liigad mängisid võimalusel miniturniire või toimuksid play-offid. Kõigis suurliigades on mängimata kümmekond vooru. Samas on liigasid, kes on juba teatanud liigahooaja lõpetamisest. Belgia kõrgliiga on ametlikult hooajale joone alla tõmmanud ja eeldatavasti läheb sama teed ka Holland.

UEFA kinnitas, et nad võivad Hispaania poolt pakutud lahenduse tagasi lükata. Nende sõnul keeldutakse valikutest, mis pole objektiivsed, läbipaistavad ja mida avalikkus võib pidada ebaõiglaseks. Pigem lähtutakse pandeemia-eelsest tabeliseisust.

UEFA seiskoht tähendab ühtlasi, et kindlasti soovitakse lõppkohtade väljamängimist. See on hea uudis Inglismaa liigat juhtivale Liverpoolile. Kuigi mitmed sealsed klubid soovivad hooaja nullimist, siis Euroopa jalgpalliliidu juhend seda ei soosi. Kaudselt võib Liverpooli pidada nüüd Inglismaa meistriks.