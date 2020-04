„KOLMAS POOLAEG“ | Kohalik jalgpall soovib peagi mängude juurde naasta? Jalgpalliliit seletab plaani lahti ja kirjeldab kohaliku vuti rahalist seisu 

Jalgpalliliit tuli hiljuti välja põhjaliku plaaniga treeningtöö taastamiseks. Õhtulehe ajakirjanik Eigo Kaljurand võttis päevakajalise teema ette ja uuris, et mis samme ette võetakse ja mida kava ette näeb. Saame teada, mis liiga on võetud eeskujuks, kuidas korraldatakse testimine ja kuidas peaks toimuma ühel hetkel mängude juurde naasmine.

Samuti saame teada, milline on hetkel kohaliku jalgpalli finantstervis, milliseid tagasilööke on vutt tänu koroonaviirusele saanud ja millises seisus on liit ning klubid.