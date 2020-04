KÕIK VÕI MITTE MIDAGI! Soome ralli korraldaja ei toeta etapi lühendamist ega publikuta võistlust 

Soome valitsus teatas selle nädala alguses, et enam kui 500 inimesele mõeldud avalike ürituste korraldamine on kuni 31. juulini keelatud. Otsus ei puuduta veel autoralli Soome etappi, mis toimub hetkeseisuga 6.-9. augustini. Samas võib olukorda muutuda, sest augusti sündmusi käsitlevad eeskirjad selguvad juunis.

Võistlusdirektor Kai Tarkiainen on enda sõnul pidevas suhtluses Rahvusvahelise autospordiliiduga (FIA) ja World Series'i promootoritega. "Oleme arutanud, millised variandid on kalendri muutmiseks ja kuidas oleks võimalik edasi liikuda. Neid küsimusi arutatakse pidevalt," kinnitas Tarkiainen Rallit.fi'le.

"Soome ralli tugineb suuresti vabatahtlikele, kes saavad suvepuhkuste ajal meile appi tulla. Kui etapp lükatakse sügisesse, siis selleks ajaks on puhkused lõppenud. Suur probleem tekib just neljapäevase ja reedese võistluspäevaga. Sama kehtib tegelikult ka publikuga," kirjeldas Tarkiainen. Samuti tekiks küsimused teede sulgemisega, sest luba selleks peab taotlema kolm kuud enne võistlust.

FIA tegi reedel ettepaneku, et WRC-etappe võiks lühendada, millega nad mahuksid hooaja teise poolde tihedamalt ära. M-Spordi juht Richard Millener on tulnud välja ideega, et võistlusnädalad piirduksid kahe päevaga. Soomlane seda lahendust ei toeta, sest see pole tema meelest majanduslikult kasulik.