Liverpooli legend alistas ajukasvaja. Abikaasa meenutab hirmsat vaatepilti: ta ei suutnud kõndida ja tema pilk oli täielikult klaasistunud 

Lõplik rõõm saabus Matteode perre neljapäeval. "Sain telefonikõne, mille nimel on palvetanud," teatas Dominic Instagramis. "Minu ajupilt on puhas. Pärast kuut kuud hirmu, valu, taastumist, operatsiooni ja ravi. Ma olen terve! See on ebareaalne tunne! Leedsis asuvad LGI ja St. Jamesi haiglad päästsid mu elu. Nad olid lihtsalt imelised. "Aitäh" ei ole iialgi piisav."

Siiski, Dominici lühimälu on lünklik. Ta peab õppima uuesti lugema ja kirjutama ning tema parem silm ei näe enam perifeerselt.

"Mul on kolm last," märgib Dominic. "Nad mängisid minu taastumisel tohutut rolli, sest meenutasid pidevalt, et elu läheb edasi. Ja Jess on minu kalju. Mul on olnud briljantne elu, kuid ma ei ütleks, et teekond on olnud lihtne. Kaotasin venna ja õe ning Jess on kaotanud oma ema.

Me oleme matnud lähedasi. Need muudavad kogu sinu olemust. Sa pole enam kunagi see inimene, kes sa olid enne lähedaste surma. Inimesed on olnud minu vastu nii head.

Liverpool ja Sky ütlesid, et neil on mulle [teleeksperdina] tööd. See on teadmine, mis kannustab. Pean uuesti lugema ja kirjutama õppima, mis võtab pisut aega, aga saan sellega hakkama. Olen kindel."

Šotimaal sündinud Dominic Matteo sirgus jalgpalluriks FC Liverpooli noortesüsteemis ja esindas klubi profina aastatel 1992–2000. Seejärel on kandnud Leeds Unitedi, Blackburn Roversi ja Stoke City särke.