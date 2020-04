David Coulthard avaldas, et ei liitunud Ferrariga Schumacheri pärast 

Ta eelistas Ferrarile ja senisele tiimile Williamsile McLarenit, sest too maksis talle kõige rohkem raha. Ferrari kahjuks rääkis aga veel üks faktor – sakslane Michael Schumacher.

"Ma ei kahtlegi, et Michael oli meist kahest tugevaim, sest ta oli tervikuna parem. Aga ma ei suutnud karjääri sellises faasis aktsepteerida lepingut, mis teinuks minust automaatselt number kahe. Seepärast otsustasin McLareni kasuks ja arvan, et see oli õige otsus."