Mõtteharjutus WRC tiimijuhtidele: kui saaksite teisest tiimist ühe sõitja napsata, siis kelle? 

M-Spordi juht Richard Millener : "Juba teeme seda, et töötame kõvasti kulude kokkuhoiu nimel. Raha on see, mis takistab. Regulatsioonid peavad olema vabamad. Mis puutub sõitjatesse, siis M-Sport otsib usinalt talente. Võib-olla peame tulevikus vaatama ka rohkem e-spordi poole, et meelitada inimesi ala juurde. Üldiselt arvan, et oleme õigel teel."

Richard Millener. Foto: Martin Ahven

Andrea Adamo. Foto: Martin Ahven

Toyota boss Tommi Mäkinen: "Väga keeruline küsimus. Teame, et sari on väga kallis. Isegi, kui valida kümme rallit, on see igatpidi kallis. Äkki peaks regulatsioone ja homologeerimist tegema natuke lihtsamaks, praegu on see erasõitjate jaoks päris keeruline."