AINULT 13 MILJONIT! Michael Jordani megahäärber ootab juba kaheksandat aastat ostjat Ohtuleht.ee , täna, 10:30

Saarekesega bassein. Foto: Kuvatõmmis videost

Kõigi aegade parima korvpalluri austusväärset tiitlit kandev Michael Jordan on juba kaheksa aastat katsunud müüa oma Chicagos asuvat megahäärberit. Paraku pole tõsiste plaandega ostjat seni silmapiirile kerkinud, hoolimata sellest, et võrreldes algse hinnaga on majake ja seda ümbritsevad valdused praegu müügis märgatavalt odavamalt, kui kaheksa aasta eest.