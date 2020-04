JÄRJEKORDNE COVIDIOOT: sületantsijatega hullanud jalgpallur seisab silmitsi üüratu rahatrahviga 

20aastase Itaalia passiga ründaja tegevusele ei vaata kuigi hea pilguga ka noormehe koduklubi, kes plaanib teda karistada peaaegu 183 000 euro suuruse rahatrahviga. Tõsi küll, liiga suurt auku see Keani kukrusse ei tee, sest tema igakuine sissetulek on 229 000 eurot.

"Oleme vapustatud, et meie esindusmeeskonna mängija ignoreeris valitsuse ettekirjutusi, mis on mõeldud koroonaviiruse ohjamiseks," seisab Evertoni ametlikus avalduses. "Oleme mängijale selgelt väljendanud oma sügavat pettumust ning tegime talle selgeks, et selline käitumine on absoluutselt sobimatu."