Eesti jalgpallurist sai Saksamaal olude sunnil ehitusmees: nisanäpp ma õnneks pole ja saan kõigega hakkama 

„See variant tuli väga õigel hetkel ning ma leian, et vaadates praegust situatsiooni, siis olen pigem õnnega koos, et saan end hoida aktiivsena ja kuidagi kasulik olla,” rääkis 26aastane Rääbis Leipzigist, kus Klemensi ettevõtte praegused objektid asuvad. „Olin sellele pakkumisele kahe käega poolt. Näen seda kõike väga positiivselt ja võtan seda kui sporti.”

„Mida iganes on vaja teha, võtan asja kätte ja teen ära - saan kõigega hakkama ning nisanäpp ma õnneks ei ole,” muheles Rääbis. „Hetkel on käsil vanema maja totaalne sisemine suurpuhastus: vana kraam välja, põrandad üles ja kõik konteinerisse. Tööd on metsikult! Kuna objekte on mitmeid, siis õnneks olen trennikaaslastega ühes majas - seltsis ikka lõbusam.”

Rääbis märkis, et päris pea ees ta vette ei hüpanud, sest on varasemaltki masinaid käes hoidnud, teinud maakodus erinevaid töid ning mõnele sõbraks abiks olnud. „Hätta ma ei jää ning kõik uus on vahva! Ehk tulevikus oskan oma majagi püsti lüüa,” lausus jalgpallur.

Koos Rääbisega võtsid Donaustaufi mängijatest spordidirektori ettepaneku vastu Austria passiga Sasha Diakiese ja Guinea-Bissaust pärit Abulai Dabo. Eestlane märkis, et nii palju kui nad on sel teemal vestelnud, siis Diakiese ja Dabo jaoks on tegemist uue olukorraga ja nendel varasemad kogemused ehitusvaldkonnas puuduvad.

Nagu märgitud, elavad vutimehed koos ning üritavad käia ka Leipzigist umbes 300 kilomeetrit lõunasse jäävas kodulinnas, kuid see on keeruline.

„Praegu on siin hästi pikad pühad sattunud nädalalõppudesse ning siis oleme ikka koju sõitnud,” täpsustas Rääbis. Ta lisas, et samas on ka Leipzig avastamisväärt ja väga kaunis linn ning ta hindab ka seal olemise aega.