Eesti kriketiliit palub valitsuselt eriluba, et hooaeg algaks 1. maist: riietusruume niikuinii ei ole ja pealtvaatajaid ka mitte 

Kriketiliidu peasekretäri Mart Tammoja poolt valitsusele adresseeritud põhjendused on järgnevad:

1. Kriket on 100% kontaktivaba meeskonnamäng

2. Kriketit mängitakse vabas õhus

3. Kriketiväljak on vähemalt 2 korda suurem kui jalgpalliväljak ning korraga on väljakul peaaegu poole vähem mängijaid kui näiteks jalgpallis.

4. Meil on väga lihtne järgida 2+2 reeglit, kuna väljak on suur ja mängijad on

üle väljaku laiali hajutatud ning kriketis pole ühtegi mängu elementi, kus

mängijad peaksid olema üksteisega kontaktis või üksteisega lähemal, kui

2 meetrit. Pigem on mängijate vahe väljakul kümneid meetreid.

5. Kriketit ei käida Eestis pealtvaatajatena vaatamas, mis tagab selle, et

kõrvalised isikud ei satu külg-külje kõrval kriketiväljaku äärde mänge

vaatama

6. Meil on oma väljakud, mis on spetsiaalselt kriketimängimiseks rajatud,

seega ei pea me väljakuid teiste spordialadega jagama ega väljakuid ka

kelleltki kolmandalt rentima. Ka saame me ise kontrollida keda me

väljakutele lubame nii mängijatena kui ka lihtsalt uudistajatena, kuna

maa, kus väljakud asuvad on eramaa ning meil on täielik kontorll ja õigus

keelata kõrvalistel isikutel väljakul ja väljaku kõrval viibimise.