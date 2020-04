Deivil Tserp | Covid-19st tingitud väga hea suundumus 

Siinkirjutaja on näinud (spordi)meedia muutumist peaaegu kolme kümnendi jooksul ning teab, et nii mõnigi kord on uljad kannapöörded olnud pisarateni kurvastavad. Kui 1990. aastatel ilmusid endiste spordiässade juubelite puhul ajalehtedes-ajakirjades pikad ja põhjalikud lood, siis 21. sajandi alguses jõuti vaikiva kokkuleppeni: selliseid stoorisid tehakse harva ja kõige suurematest staaridest.