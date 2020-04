Norra murdmaasuusatamist ähvardab veel üks valus tagasilöök 

Pikka aega Norras töötanud rootslasest määrdmees Perry Olsson ütles, et tagasitulek Rootsi leeri võib toimuda lähiajal. "Huvi on olemas," rääkis ta sünnimaa ringhäälingule SVT.

Olsson lahkus Rootsi koondisest 2003. aastal, saades Norra määrdeeksperdiks. Ta on aidanud teiste seas superstaare Marit Björgenit ja Petter Northugi, kuid nüüd on leping Norraga lõppemas.

"Mõtlesin, et töötan veel mõne aasta. Kui ma Rootsist pakkumist ei saa, jätkan Norras. Ma pole otseselt rahulolematu, kuigi see võib nii kõlada. Samas olen alati öelnud, et mul on huvi Rootsi tagasi tulla," lausus 64aastane mees.