Koroonapandeemia alistamiseks kehtestatud piirangud muserdavad maratonijooksu maailmarekordimeest 

35aastane keenialane rääkis intervjuus, et see mõjutab nii tema füüsilist kui ka vaimset vormi.

"Harjutan selleks, et olla heas kehalises vormis. Kuid ma ei saa üksi treenida ja olla samal ajal parimas vormis. Kui sul on tunniajane jooks ja teed seda üksi, siis väsid vaimselt. Jooksed ja mõtled üksi. Olen juba 15 aastat meeskonnas treeninud, nii et see on minu jaoks tõesti hull olukord. Samas on ohutus esmatähtis," rääkis ta väljaandele Runner’s World.