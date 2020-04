KANNAPÖÖRE: tippsportlane valis transporditöölise ameti ja on eluga rahul 

Allpool on tema monoloog sellest, kuidas rahulikult ja väärikalt aktsepteerida uut reaalsust.

Siltšenko jätkas: "Kuid ma pole ainult sportlane, vaid ka veenäituste kunstnik - see tähendab, et esialgu mu töö ja sissetulek säilisid. Kuid kui meid tabas koroonaviirus, langesid ära kõik tööotsad: märtsi lõpus ja aprilli alguses ei õnnestunud mul minna kruiisilaevale etendustele. Mul oli pilet Miamisse läbi Euroopa. Kaks päeva enne väljalendu suleti Euroopa lennujaamad. Sõitsin Moskvasse, kuid seal selgus, et kõik reisid jäävad ära. Mul ei jäänud üle muud, kui naasta koju.

Ma ei kurda ega nuta. Kõik sportlased on nüüd töötud. Kuid keegi jäi palgale, nende jaoks on vähe muudatusi. Istud kodus, tõstad jalad ilusti üles, paned midagi internetti - raha tuleb ikka juurde. Mina nii ei saa. See tähendab, et pean otsima teist teenimisvõimalust.