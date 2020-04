VIDEO | Eesti ralliässad vastasid fännide küsimustele. Tänak: kindlasti on tänavu pingeid rohkem 

Tänakult uuriti, kas maailmameistrina on keerulisem sõita kui eelmisel aastal. "Kindlasti on pingeid mingil määral rohkem. Võib-olla enam sellepärast, et on uus meeskond ja ootused pole väiksemad, kui eelmisel aastal," selgitas Tänak tänavuse hooaja seisu.

Samuti uuriti, et millal on lootust mehi taas rallirajal näha. "Seis on selline nagu on. Tegelikult ei tea keegi siiani, mis tuleb," selgitas Tänak, et ka temal pole siseinfot. "Esimene variant tundub, et võime Soomest peale alata."