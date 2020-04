Spordivaria Lukas lubab: treenerid saavad toetust, tippsportlaste treeninguvõimalus säilib ka Audentese keskuse sulgemise järel Kaspar Koort , täna, 16:50 Jaga: M

GALERII

PÄÄSTEV LUBADUS? Koroonakriis on eriti valusalt tabanud klubi Tartu Maraton, kes on järjest pidanud teada andma oma suurte rahvaspordiürituste ärajäämisest. Lukase lubadus, et rahvaspordiürituste korraldajad saavad arvestada riigi toetusega, on nende jaoks ilmselt elulise tähtsusega. Foto: Aldo Luud

Kultuuriminister Tõnis Lukas esitles esmaspäevasel eriolukorra pressikonverentsil kultuurivaldkonna toetuspaketti, mille kogumaht on 25 miljonit eurot. Sellest läheb üksjagu miljoneid ka spordile, näiteks saavad toetust treenerid, kõik alaliidud, suurte rahvaspordiürituste korraldajad ja spordiklubide taristud.