Riigiprokuröri meenutus Alaveri juhtumist: osa märkmetest leiti juba kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel 

"Hetkest, mil info poolelioleva kriminaaluurimise kohta avalikuks saab, muutub kõik," kirjutas Pern. "Kahtlustatavad hakkavad tõendeid peitma ja hävitama. Prokuröridel ja uurijatel algab võidujooks ajaga, et allesjäänud tõendid siiski leida. Teadsime, et Alaverile on meedia vahendusel selleks võidujooksuks stardipauk juba antud.

Mul on rõõm tunnistada, et menetlejatena eksisime. Vastupidiselt praktilisele kogemusele ja vaistule, oli Alaveri elukoha läbiotsimine tulemuslik. Võimalik, et me ei võitnud jackpot’i, kuid nii minu kui menetlejate jaoks olid leitud asitõendid sama suure väärtusega.

Märkmed paberitel võivad muuta inimeste elu. Mäletan eelmise aasta 11. märtsist telefonikõnet, kus kuulsin Alaverilt leitud märkmete ja kaustiku kohta. Kaustik, millesse oli tehtud märkmeid kuupäevade kohta – viimane märge alles 10. märtsi kohta andis meile ülevaate M. Alaveri mõtetest ja tegemistest alates Seefeldi skandaali lahvatamisest. Kirjaga „10.03.19“ on pealkirjastatud näiteks tsitaat „Probleem – kui leiti arvutis Professoril, on seal kirjavahetus ja kõik on kirjas“.

Jah, me leidsime ka Alaveri e-kirjavahetuse, hoolimata kaustikus olevatest märkmetest „kustuta…“. Rääkides lotovõidust: osa märkmetest leiti juba kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel. Olin juba sel hetkel kindel, et suudame Alaverile etteheidetud tegu tõendada ning et tegemist on kriminaaltoimikuga, millega lähen julgelt kohtus lõpuni, mistahes viisil."

14. novembril 2019 mõistis Harju maakohus kokkuleppemenetluse tagajärjel Mati Alaveri süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises. Teda karistati aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga, lisaks pidi ta menetluskuludena tasuma 810 eurot.