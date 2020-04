Ott Tänak rallisarja tulevikust: oluline on meeskondade suur arv, mitte uhked masinad 

"Peame eelarvet mõnevõrra koomale tõmbama. Mõne väiksema meeskonna jaoks on sari liiga kallis," vaagis Tänak ralli hetkeseisu. "Oluline on meeskondade suur arv, mitte uhked masinad."

"Ma pole väga suur viiekäigulise käigukasti fänn," tõdes ta. "Aga kõige olulisem on, et autod oleksid kiired. WRC ei tohi olla R5-tasemel."

"On kohti, kus saame masinaid kergemaks muuta. Akudes ja hübriiddetailides on pisut lisaraskust, kuid uudne turvaraam ja kere aitavad natuke kaalu vähendada," selgitas Tänak. "Võib-olla suudame autod isegi praegusest kergemaks ehitada, mis lisaks vaatemängulisust juurde. Kui autod on mängulisemad, siis on nad ka lõbusamad."

Tänaku sõnul on praeguste masinate aerodünaamika ja geomeetria väga head ning see muudab masinad sõitjate jaoks stabiilseks ja ettearvatavaks. "Autode juhtimine on tõeliselt lõbus ja lisab enesekindlust – peame hoolitsema, et suudaksime seda hoida," lootis Tänak.