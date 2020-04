Talisport Suusahüppaja Martti Nõmme maandus lõplikult: päris jõhker elustiil, sellistes tingimustes väga kaua ei jaksagi Mart Treial , täna, 20:26 Jaga: M

LÕPP: Nii maandus Martti Nõmme 2017. aastal Lahti MMil, tipptasemel jäi tema viimaseks võistluseks tänavu jaanuari lõpus toimunud Zakopane MK-etapp. Foto: Stanislav Moškov

„Elu hakkas vaikselt ise sättima asju, et polnud enam võimalik sporti teha. Oleks olnud, aga sporti sai tegelikult tehtud sellistes tingimustes, et väga kaua ei jaksagi. Ühel hetkel mõtlesin, et kaua võib,“ räägib suusahüppaja Martti Nõmme (26), kes tegi hiljuti tippspordiga lõpparve.