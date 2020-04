FIFA ettepanek: muudame jalgpallimängudelel lubatud vahetuste arvu 

Alates märtsi keskpaigast on jalgpall pandud sisuliselt terves maailmas pausile, kuid mitmed liigad loodavad väljakule naasta ja hooajad lõpuni mängida. See omakord tähendab, et klubide võistluskalender oleks erakordselt tihe, mistap soovitakse lubada viie vahetuse tegemist.