Karjääri lõpetanud maadluse maailmameister laeb Eestis akusid ja treenib koos Epp Mäega 

Veebruari lõpus šokeeris maadleja Petra Olli Soome avalikkust, kui teatas 25aastaselt karjääri lõpetamisest. Olli krooniti 2018. aastal maailmameistriks ja võitis suurvõistlustel kokku kuus medalit. Naise sõnul kaalus ta otsust enam kui aasta.

Sellel perioodil oli nii häid kui ka halbu päevi. Tüdinesin lõpuks välismaa laagritest ja üksindusest, mida nad endaga kaasa tõid," selgitas Olli Soome meedias. "Lõpuks tundsin, et karjääri jätkates valetaksin endale ja lähedastele. Otsustasin oma karjääri lõpetada enne Euroopa meistrivõistlusi ja teadsin, et need jäävad minu viimaseks."

"Otsust oli väga raske teatavaks teha. Kuid samas mõistsin, et mu elu läheb teistmoodi edasi," kirjeldab Olli ja lisab, et paljudele tuli otsus üllatusena. "See oli arusaadav, sest ainult mu lähedased teadsid, milline mu elu oli. See oli tippsportlase elu, kus andsin endast kõik nii Siberi 45-kraadises pakases kui ka teiste riikide kolmekümne kraadises leitsakus."

Olli on viimase kuu olnud Eestis koos elukaaslase Indrekuga. Oma roll siia jäämisel on koroonaviirusel. "Kui ma Soome sõidaksin, siis peaksin jääma 14ks päevaks karantiini. Eelistasin jääda Eestisse. Siin on väga hea olla ja olen saanud rahulikult kõik sündmused läbi seedida."

Naise sõnul poetas ta karjääri lõpetamise järel nii mõnegi pisara. "See oli oluline, et saaksin endast emotsioonid välja lasta. Nüüd olen tervikuna särav ja tasakaalus," kinnitas Olli, kes on jõudnud ka tagasi maadlusmatile. Eelmisel nädalal oli ta enda sõnul Tokyo olümpiamängudeks valmistuva Epp Mäe treeningupartner.