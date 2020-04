SEGADUS: Hollandi kõrgliigaklubi pole hooaja lõpetamisega nõus ja tahab jalgpalliliidu vastu kohtusse minna 

Utrechti omanik Frans van Seumeren kinnitas kohalikule telekanalile, et nad kavatsevad riigi jalgpalliliidu kohtusse kaevata. "Kasutame kõiki advokaate, keda me saame," ütles ta.

Hollandi jalgpalliliidu (KNVB) sõnas eelmisel nädalal, et praeguses olukorras pole võimalik hooaega lõpuni mängida. Ühtlasi anti teada, et meistritiilit väja ei anta ja keegi liigast välja ei lange. Nende sõnul tegid nad otsuse, mis oli nende arvates võimalikest parim. "Oleme teadlikud klubide erinevatest huvidest ja anname endale aru, et iga otsus oleks kellelegi haiget teinud," selgitasid nad.