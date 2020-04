Riho Suuni päevik sai raamatukaante vahele 

Raamatu peamine kangelane on esmaspäeval 60. juubelit tähistav Riho Suun, aga ka tema kaasaegsed, kirjutab ERRi spordiportaal .

"Võib-olla jäi midagi kirja panemata, aga see, mis on kirjas, siis nii oligi. Meid ei kontrollitud ega tsenseeritud - päevik oli rohkem enda jaoks. Vene koondises kirjutasin päevikuid ikka eesti keeles edasi. Siis ei saanud keegi aru, mis on seal kirjas," rääkis Suun.