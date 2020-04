Valitsuse ja Putini karm kritiseerimine ning Eesti eeskujuks toomine tõi Vene vutimehele trahvi 

"Inimestele tehakse tänavatel 5000 rubla trahvi. Kuid inimestel pole seda raha, nad istuvad kodus ilma palgata, aga neile tehakse sellised trahvid," põrutas 32aastane Frolov, kui jutuks tuli, mismoodi Vene võimud üritavad viirust ohjata.

"Euroopas ei ole asjad nii. Olen rääkinud oma Eesti sõpradega. Politsei on seal küll väljas, kuid nad ei tee trahvi. Kui kaks või kolm inimest on koos, palutakse neil viisakalt eralduda.

Kiibistamine? Ma saan aru, et valitsus püüdleb selle poole. Oleme juba nagu kapoti all. Katsu sa vaid jätta trahv õigel ajal tasumata: nad blokeerivad koheselt su pangakonto, nad võivad võtta sealt raha ilma sinu teadmata. Kõik meie arvutid on juba andmebaasides.

Nad tahavad meid hoida täiesti oma käpa all, sest muidu poleks nad selliseid absurdseid seadusi vastu võtnud. Kõik liigub vaktsineerimise ja kiibistamise suunas. Sellest on palju tõendeid. Oleme nende jaoks vaid orjad, tööjõud. See on nagu pärisorjuse ajal: sul pole tegelikult mingeid õigusi ega vabadusi. Sa oled ori."

Varem oli Frolov julgelt suu avanud ka Venemaa presidendi Vladimir Putini aadressil.

"Praegu seostub mulle Venemaaga vaid koroonaviirus, nafta ja Putin," ütles Frolov.