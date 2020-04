SÄH SULLE SÕPRA: tennisestaar sattus kolleegi vembu tõttu telefonikõnede laviini alla 

Ning kui sai selgeks, et see number kuulub Kyrgiosele, jagus helistajaid rohkesti. Lausa nii palju, et tennist pidi eile, oma 25. sünnipäeval paluma fännidel selle numbri valimine lõpetada.

"Ma mõistan, saan 25 ja see on suur asi, kuid palun... Saan aru, et Tsitsipas on postitanud mu telefoninumbri Instagrami. Palun ärge helistage mulle! Ma ei saa enam muusikat kuulata, ma ei saa mitte midagi teha. Palun ärge helistage mu numbrile - ma hindaksin seda väga kõrgelt!" anus Kyrgios.