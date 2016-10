Eesti maanteerattur Rein Taaramäe võttis oma Facebooki lehel viimasel ajal toimunu kokku ning vaatas otsa ka eelseisvale aastale.

Katjuša meeskonnas jätkav eestlane käis möödunud nädalal esimesel võistkonna kogunemisel. "Uusi nägusid on palju ja nimede meelde jätmine on taas väljakutse. Meeskonnal on uus manager, endine pro rattur Jose Azevedo. Venelasi on tiimis alles vaid 5 ja vene lipu asemel oleme nüüd Šveitsi lipu all.

Tegu on ka kõige rahvusvahelisema World Touri meeskonnaga oma koosseisu poolest. Uue hooaja kohta midagi väga öelda ei oska. Midagi võin spekuleerida. Meeskond usub, et Zakarin suudaks võita Grand Touri ja ka mina usun seda. Mina peaksin Ilnuri üks olulisemaid vedureid mägedes olema," kirjutas Taaramäe.

29aastase ratturi sõnul on võimalus, et näeme teda ka Giro d'Italial ja Tour de France'il. "Näost näkku rääkides ütles Zakarin, et tahab minna Girole, nii et suure tõenäosusega stardin ka mina Girol, kuid õnneks või kahjuks taas abilise rollis. Peaks Kanksiga kokku saama ja nõu küsima, et kuidas selle rolliga kõige paremini hakkama saada.

Muideks õnnitlused Abu Dhabi võidu puhul, võimas! Lootus on, et saan ka Tourile peale ja ilmselt läheksin sinna personaalsete ambitsioonidega: võita etapp," seisis Taaramäe postituses.