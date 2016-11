Eesti spordisõpradele väga tuttav Virgilijus Alekna on pärast profikarjääri läinud poliitikasse, kus teda saatis edu parlamendivalimistel.

Nimelt kandideeris kahekordne olümpiavõitja oktoobris toimunud valimistel Liberaalide nimekirjas Leedu parlamenti. Alekna nägemus ja mõtted meeldisid rahvale piisavalt palju, et endine kettaheitja valiti 141-liikmelisse seimi.

See on järjekordne saavutus 44aastase mehe elus. Lisaks kahele olümpiakullale on ta kroonitud ka kaks korda maailmameistriks ning korra sai ta kaela EM kulla. Tema käes on ka kettaheite läbi aegade teine tulemus 73 meetri ja 88 sendimeetriga.