"Balti karikaturniir on tähtis samm Eesti jäähoki helgema tuleviku suunas," kõlab Soome kõrgliigaklubis Jyväskylä JYP mängiva Rooba hinnang. "Väga tähtis, et kodupublik saab meid näha tõsistes lahingutes. Et vastas Läti ja Leedu, lisab veelgi vürtsi. Usun, et suudame nendega mängida küll."

Eesti jäähokikoondise esiviisiku ründaja Robert Rooba on enne kodust Balti karikaturniiri veendunud, et publikul tasub Rocca al Mare jäähalli tulla – võite lubada ei saa, aga kõvad lahingud on tagatud!

"Kui Soome liigas on JYPi eesmärk meistritiitel, siis Meistrite liigas pole sihti välja hõigatud, aga tahtmine edukas olla on samuti suur. Eurosarjamatšid on ettearvamatumad ja minu kui mängija jaoks väga põnevad. Naudin neid, teisipäeval sain Bernis mängida 13 000 pealtvaataja ees, mis oli isiklik rekord. Senine tippmark oli 8000 kandis," räägib Rooba.

Jäähoki Meistrite liiga käivitati Euroopa kuue juhtiva kõrgliiga (Soome, Rootsi, Tšehhi, Saksamaa, Šveits, Austria) ja rahvusvahelise alaliidu initsiatiivil. Praegu käib kolmas hooaeg, mida alustas 48 klubi 13 riigist.

"Väga äge, et jäähokiski on üleeuroopaline sari hoogu sisse saamas. Põnev on näha ja kogeda erinevaid hokikultuure. Meistrite liiga hooaeg on mõnus vürts tavapärasele hooajale, kus Soome mitu korda ristipõiki läbi sõidetakse," räägib Rooba.

Ning mängud on tõsised – 1/16-finaalis alistas JYP kahe mängu kokkuvõttes viis aastat järjest Rootsi meistrivõistluste finaalis mänginud ning 2013 ja 2014 ka meistriks tulnud Skelleftea AIK. "Too oli vinge võit ja kui suudame Berni alistada ja veerandfinaali jõuda, pean seda kõvaks tulemuseks," märgib Rooba.

Mullust hooaega kõrgliigasse kuulunud kauaaegses koduklubis Espoo Blues alustanud, aga selle majandusraskuste järel esiliigasse Kokkola Hermese siirdunud Rooba on JYPiga liitumisega rahul – klubil on oma meeskond ka esiliigas, mis tagab kõigile hokimeestele piisava mänguaja.

"Minu puhul pole kunagi ükski asi suure pauguga tulnud – kõik karjääriredelil ülespoole tehtud sammud on nõudnud aega, tööd ja kannatlikkust. Ega praegu ole midagi teistmoodi. Enesekindlus on kasvanud ja tunnetus paranenud. Aja küsimus, millal litter sagedamini väravasse hakkab jõudma," ütleb 23aastane hokimees.

"Treenerite sõnum on selge: minus on potentsiaali enamaks ja selle leidmiseks oleme teinud ka videoanalüüsi. Mind võeti klubisse ilma, et oleksin näidanud midagi imelist. Minult ei oodata meeskonna seljas tassimist, vaid proovitakse nähtud potentsiaal välja õngitseda."

Seni on Eesti koondise abikapten visanud JYPi kasuks ühe värava Soome ja kaks Meistrite liigas. Loodetavasti ei jää Rooba nullile ka Läti B-koondise ja Leedu vastu, kellega Eesti kohtub vastavalt reedel ja pühapäeval.

* * *

Jäähoki Balti karikaturniir

- esimest korda toimuv võistlus, mis hakkab Baltimaade jäähokiliitude kokkuleppel edaspidi toimuma igal aastal. 2017 mängitakse Leedus ja 2018 Lätis.

- MMil A-divisjoni kuuluv ja neljal eelmisel taliolümpial mänginud Läti osaleb turniiril B-koondisega.

- reedel kell 19 kohtuvad Eesti – Läti, laupäeval kell 17 Läti – Leedu ja pühapäeval kell 16 Eesti – Leedu.