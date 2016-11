Siim-Sander Vene ja Nižni Novgorod pidasid eile EuroCupil pika, lisaajale läinud mängu Skopje MZTga, juba pühapäeval võetakse aga Ühisliigas vastu Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo. Millises seisus Kalev on?

Peatreener Alar Varraku sõnul ei sõida suure tõenäosusega endiselt meeskonnaga kaasa põlvevigastusega maadlev Robert Upshaw ning see tähendab, et eesliin on jätkuvalt õhukesevõitu. Õnneks pole Nižnil domineerivaid tsentreid, lisaks on neil vigastusega eemal suur äär Pjotr Gubanov.

"Erka saab oma vana sõbraga kokku," muheles Varrak Erik Keeduse ja Siim-Sander Vene vastasseisule mõeldes. Ning nentides, et Vene on katkihammustamiseks paras pähkel: "Ega Siimul nõrkusi suurt olegi: ta viskab kaugemalt ja oskab mängida selg ees. Ta saab palju mänguaega ja loodan, et mängib tänavuse hooajaga end suurde korvpalli tagasi!"

Nižni kasutab enamasti korraga kolme tagameest ning Varrak ei oskagi öelda, kumb variant praegu Kalevile mugavam oleks: kas small ball'i mängiv või pigem tugevama eesliiniga vastane. "Viimane vastane Astana (Kalev võitis 84:67 - V.A.) oli küllalt lühike võistkond. Ega meie mängupilt eelmisel Ühisliiga mängul Minskis (Kalev kaotas 74:77 - V.A.) näidatuga suurt erinenud, kuid Minsk tegi siis sama, mida meie Astanaga - pani paljud viimaste sekundite visked kotti. Oleme iga nädalaga vaikselt paremaks läinud ja loodame selle jätkumist," rääkis Varrak.

Nelja vooru järel on Ühisliigas Kalevil 2 võitu ja 2 kaotust, Nižni saldo on 0-4.