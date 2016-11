Olümpiavõitja Gerd Kanter võttis pärast pikka ja edukat hooaega aja maha ning puhkas perekonnaga Türgis.

Tänavu EMil pronksmedali võitnud ja Rio olümpiamängudel viiendaks tulnud Kanter sattus rahutusse piirkonda. "Seal, kust me tulime, pommid plahvatasid. Eks see natuke ärevaks ikka tegi," lausub 37aastane sportlane.

Tegelikult kujunes Kanteri ja tema lähedaste puhkus igati toredaks. "Ilmad olid nädal aega väga head, õhutemperatuur oli 25–29 kraadi ja vesi enam-vähem sama soe," märgib tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud kettaheitja. "Lastele oli palju meelelahutust."

Kanter tiirutab nii ettevalmistusperioodil kui ka võistlushooajal mööda maailma, sestap on ta sügisel meelsasti Eestis. "Mulle on kodusolemine suur rõõm, aga teistele on mujale minek vajalik. Enne, kui tali peale tuleb, oli päikest vaja."