Edasipääseja otsustas seega kuldne geim ning seal pani Belgradi klubi seisul 8:6 teise mootori sisse ning võideti seegi 15:8.

A 5-setter & Golden Set to close down the #CLVolleyM evening: victory for @sdcrvenazvezda over Selver TALLINN, congratulations! #volleyball pic.twitter.com/ITL8idblCp