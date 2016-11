Õhtulehe korvpallisaate „Viies veerandaeg“ eilne külaline, endine Kaunase Žalgirise abitreener Priit Vene ütles BC Kalev/Cramost rääkides otse välja, et võõrleegionär Demonte Harper on tulnud siia lihtsalt oma statistikat tegema.

„Harper mängib omaette, ta võib võtta viis rünnakut järjest, ülejäänud jooksevad lihtsalt kaasa ja mida siis mängust tahta? Kui tahta, et Harper areneks ja punkte viskaks, siis see on saavutatud. Kui aga eesmärgiks on võistkonna võit, tekib väga suur küsimärk – miks üldse võeti meeskonda teised välismaalased, kes peavad kogu aeg ilma pallita jooksma?“ küsis Vene mitme nähtud Kalevi mängu põhjal.

Viimasena kohtus Kalev teatavasti pühapäeval Priit Vene poja Siim-Sanderi koduklubi Nižni Novgorodiga ja jäi selgelt alla 81:102. Mõistagi oli saates Venega juttu ka Nižni olukorrast.

Matici lihtne hoob: mees pingile