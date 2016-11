"Ants Antsonil on märkimisväärne panus meie riigi spordiarengusse ja –ajalukku, seepärast peab linn oluliseks jäädvustada Eesti esimese taliolümpiavõitja ja teeneka tallinlase Ants Antsoni mälestust ning teha avalikkusele nähtavaks olümpiavõitja auhinnad," ütles Kõlvart.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on tegemist ajaloolise sündmusega, mis on oluline nii spordi arendamise kui ka noorte järelkasvu toetamise ja kasvatamise seisukohast.

Olümpiasangari medalid on tänasest kõigile huvilistele eksponeeritud Tondiraba Jäähallis, kus kannab Ants Antsoni nime ka üks treeningväljak. Antsoni nimeline ja ISU nõuetele vastav treeningväljak on jäähalli üks kolmest jääväljakust, mis on kasutusel iluuisutamise, kiiruisutamise ja jäähoki treeninguteks. Olümpiavõitja Ants Antson suri 31. oktoobril 2015.