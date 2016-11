Eesti koondis sõidab täna Tallinnast Brüsselisse, kus pühapäeval, 13. novembril kohtutakse MM-valikmängus maailma tippu kuuluva Belgiaga.



Kui varem oli teada, et Mattias Käit jääb vigastuse tõttu kohtumisest eemale, siis täna selgus, et välisreisile ei sõida ka Sergei Zenjov ja Dmitri Kruglov, kes maadlevad samuti vigastusega.

Koondisega liitus hoopis Nõmme Kalju poolkaitsja Janar Toomet ning U23 koodnisega ühinevad Brent Lepistu, Karl Mööl ja Joonas Tamm.

Belgia – Eesti MM-valikmäng algab 13. novembril kell 21:45 Eesti aja järgi.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga:



Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoen Jalkapallokerho (FIN) 28/0

22 Pavel Londak (14.05.1980) – Rosenborg BK (NOR) 27/0

12 Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Norrköping (SWE) 1/0



Kaitsjad

15 Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 115/3

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 51/0

20 Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 45/2

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 31/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – FK BATE Borisov (BLR) 17/1

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Tallinna FC Flora 13/0

4 Vladimir Avilov (10.03.1995) – Tallinna FC Infonet 2/0



Poolkaitsjad ja ründajad

6 Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – Tallinna FC Infonet 101/0

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Jagiellonia Białystok (POL) 92/22

9 Ats Purje (03.08.1985) – Nõmme Kalju FC 58/8

18 Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 33/0

8 Henri Anier (17.12.1990) – Kalmar FF (SWE) 31/6

17 Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 26/1

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Tallinna FC Infonet 25/1

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Go Ahead Eagles (NED) 24/0

7 Pavel Marin (14.06.1995) – Tallinna FC Levadia 5/0

10 Janar Toomet (10.08.1989) – Nõmme Kalju FC 0/0